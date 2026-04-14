POL-EL: Lorup - Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Engden (ots) - Am heutigen Morgen gegen 04:07 Uhr kam es auf der Schüttorfer Straße in Engden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer war mit seinem VW Polo in Fahrtrichtung Nordhorn unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere 18-Jährige, ein 17-Jähriger und eine 17-Jährige. Aus ...

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