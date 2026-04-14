Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lorup - Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht
Lorup (ots)
Zwischen Freitag, den 10. April 2026, 16:45 Uhr, und Montag, 13. April 2026, 06:50 Uhr, kam es in der Straße "Heidriegen" zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten von einer dortigen Baustelle mehrere Elektrokabel, eine Kabeltrommel sowie ein Akkuladegerät. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell