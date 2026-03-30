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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drogen im Straßenverkehr

Speyer (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 23.00 Uhr der 37-jährige Fahrer eines PKW in der Siegbertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte drogentypische Symptome. Der Drogenschnelltest reagierte auf Kokain. Blutprobe und eine Anzeige waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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