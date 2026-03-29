Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, 28.03.2026, kam es in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der 16-jährige E-Scooterfahrer fuhr hierbei auf das Heck eines geparkten Autos auf und verursachte Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der E-Scooter nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit E-Scootern:

- Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben. - Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell fahren. - Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind Pflicht. Diese muss zum 01.03. eines jeden Jahres erneuert werden. - E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von Personen ist daher verboten. - E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu! - Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten. - Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

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