Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 28.03.26 kam es gegen 17:12 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einer Fußgängerin. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Heßheimer Straße. Zeitgleich überquerte eine 16-jährige Fußgängerin einen Fußgängerüberweg in Richtung Hauptbahnhof. Der Fahrer übersah die querende Fußgängerin, sodass es trotz eingeleiteter Bremsung zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin stürzte infolge des Aufpralls und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Sachschaden. Gegen den 61-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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