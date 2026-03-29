PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 28.03.26 kam es gegen 17:12 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einer Fußgängerin. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Heßheimer Straße. Zeitgleich überquerte eine 16-jährige Fußgängerin einen Fußgängerüberweg in Richtung Hauptbahnhof. Der Fahrer übersah die querende Fußgängerin, sodass es trotz eingeleiteter Bremsung zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin stürzte infolge des Aufpralls und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Sachschaden. Gegen den 61-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3202
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 12:23

    POL-PDLU: Flüchtiger Ladendieb - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Speyer über einen aktuellen Ladendiebstahl in der Müller Filiale in der Speyerer Innenstadt informiert. Hierbei soll ein bislang unbekannter Täter mehrere Parfüms in seine Umhängetasche gelegt und anschließend die Filiale verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Beschuldigte flüchtete mittels eines blauen Herrenfahrrads in Richtung der ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfall durch Anhänger

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagmittag des 26.03.2026 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall durch einen PKW-Anhänger. Ein 40-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeuggespann die L 532 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Auf Höhe einer freien Feldfläche wirkte eine Windböe auf den Aufbau des Anhängers ein, wodurch dieser ins Schlingern geriet und mit dem Auto eines 26-jährigen aus dem Gegenverkehr zusammenstieß. ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:00

    POL-PDLU: Heuballenbrand

    Böhl-Iggelheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 26.03.2026, auf Freitag kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Brand. An einem Feldrand nahe der L 532 standen sieben Heuballen in Vollbrand. Diese wurden durch die Feuerwehr Böhl-Iggelheim abgelöscht. Durch die Löscharbeiten wurde der Fahrstreifen in Richtung Böhl-Iggelheim blockiert, wodurch der Verkehr kurzzeitig durch Polizeibeamte geregelt werden musste. Derzeitig wird von Brandstiftung ausgegangen. Wer zu genannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren