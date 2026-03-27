Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall durch Anhänger

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagmittag des 26.03.2026 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall durch einen PKW-Anhänger. Ein 40-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeuggespann die L 532 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Auf Höhe einer freien Feldfläche wirkte eine Windböe auf den Aufbau des Anhängers ein, wodurch dieser ins Schlingern geriet und mit dem Auto eines 26-jährigen aus dem Gegenverkehr zusammenstieß. Infolgedessen kippte der Anhänger schließlich um. Verletzt wurde niemand. Das Auto des 26-jährigen war nicht mehr fahrbereit. Zwecks Bergungsarbeiten wurde die L 532 zwischen der Shell-Tankstelle Böhl-Iggelheim und der Anschlussstelle L 454 für einen Zeitraum von etwa 45 Minuten voll gesperrt.

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