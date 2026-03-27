Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heuballenbrand

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 26.03.2026, auf Freitag kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Brand. An einem Feldrand nahe der L 532 standen sieben Heuballen in Vollbrand. Diese wurden durch die Feuerwehr Böhl-Iggelheim abgelöscht. Durch die Löscharbeiten wurde der Fahrstreifen in Richtung Böhl-Iggelheim blockiert, wodurch der Verkehr kurzzeitig durch Polizeibeamte geregelt werden musste. Derzeitig wird von Brandstiftung ausgegangen. Wer zu genannter Zeit im Bereich des Feldes an der L 532 verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell