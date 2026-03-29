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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Zwei 39- und 41-jährige Schwestern parkten ihre PKWs am Samstagabend vor dem Bahnübergang in der Dudenhofer Straße in Römerberg-Berghausen, um Spazieren zu gehen. Anschließend fuhren kurz nach 21.00 Uhr wieder los. Hierbei stieß die 39-Jährige kurz nach 21.00 Uhr mit ihrem PKW beim Rangieren rückwärts gegen die offene Bahnschranke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden Damen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von 0,3 Promille, bei ihrer 41-jährigen Schwester 1,7 Promille. Bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. An der Bahnschranke entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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