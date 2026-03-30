POL-PDLU: Speyer - Drogen im Straßenverkehr
Speyer (ots)
Am Sonntagabend wurde gegen 22.10 Uhr der 30-jährige Fahrer eines E-Scooter in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte drogentypische Symptome. Der Drogenschnelltest reagierte auf Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis. Blutprobe und eine Anzeige waren die Folge.
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