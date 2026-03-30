PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drogen im Straßenverkehr

Speyer (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 22.10 Uhr der 30-jährige Fahrer eines E-Scooter in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte drogentypische Symptome. Der Drogenschnelltest reagierte auf Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis. Blutprobe und eine Anzeige waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 13:40

    POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag, 28.03.2026, kam es in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der 16-jährige E-Scooterfahrer fuhr hierbei auf das Heck eines geparkten Autos auf und verursachte Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der E-Scooter nicht über einen gültigen ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 12:58

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Speyer (ots) - Zwei 39- und 41-jährige Schwestern parkten ihre PKWs am Samstagabend vor dem Bahnübergang in der Dudenhofer Straße in Römerberg-Berghausen, um Spazieren zu gehen. Anschließend fuhren kurz nach 21.00 Uhr wieder los. Hierbei stieß die 39-Jährige kurz nach 21.00 Uhr mit ihrem PKW beim Rangieren rückwärts gegen die offene Bahnschranke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden Damen ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 08:23

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Frankenthal (ots) - Am 28.03.26 kam es gegen 17:12 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einer Fußgängerin. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Heßheimer Straße. Zeitgleich überquerte eine 16-jährige Fußgängerin einen Fußgängerüberweg in Richtung Hauptbahnhof. Der Fahrer übersah die querende Fußgängerin, sodass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren