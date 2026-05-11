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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bar in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Freitagnacht (08.05.2026) brachen Unbekannte in eine Bar in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Lokals ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend stahlen sie zwei Whiskyflaschen, einen TV-Receiver sowie ein EC-Kartenlesegerät im Gesamtwert von etwa 190 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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