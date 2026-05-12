Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl von Pedelec gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl in Rastenberg im Landkreis Sömmerda. Ein graues Pedelec der Marke "Ghost ASX 4.7+" war im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag vor dem Waldschwimmbad an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Der Besitzer war am Mittwochabend von einem Unwetter überrascht worden und hatte sein Rad deshalb dort gesichert zurückgelassen. Als er am Donnerstagabend zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die Rahmennummer des Pedelecs lautet GE0011620. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0113710 entgegen. (DS)

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