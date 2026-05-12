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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Wohn- und Geschäftshaus

Erfurt (ots)

Montagvormittag (11.05.2026) brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Johannesvorstadt Erfurt ein. Zunächst verschafften sich die Täter auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Dort stahlen sie Gartenwerkzeug und nutzten dieses anschließend als Tatmittel, um eine Wohnung im Dachgeschoss aufzubrechen. Dort durchwühlten sie die Räume und entwendeten aus einer Schublade Bargeld in Höhe von etwa 2.600 Euro. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster im Erdgeschoss. An der Wohnungstür entstand Sachschaden, dessen Höhe zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden konnte. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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