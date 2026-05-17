LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagmorgen wurde im Stadtgebiet Waltershausen die Fahrerin eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 53-Jährige konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rd)
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