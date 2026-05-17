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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen wurde im Stadtgebiet Waltershausen die Fahrerin eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 53-Jährige konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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