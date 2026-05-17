LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verfolgten Beamte einen E-Scooterfahrer durch die Innenstadt von Gotha, da sie erkannten, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Atemalkoholtest bei dem 18jährigen Gothaer erbrachte gerichtsverwertbare 0,52 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht den Vorschriften entsprach und Geschwindigkeiten jenseits der 50 ...

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