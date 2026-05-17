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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.05. bis Freitag, 15.05. wurde ein blauer PKW Audi auf dem Parkplatz des Klinikums Friedrichroda durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Hinweise zu einem möglichen Verursacher unter der Bezugsnummer 26115923. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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