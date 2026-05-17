LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht
Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 14.05. bis Freitag, 15.05. wurde ein blauer PKW Audi auf dem Parkplatz des Klinikums Friedrichroda durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Hinweise zu einem möglichen Verursacher unter der Bezugsnummer 26115923. (rd)
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Thüringer Polizei
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Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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