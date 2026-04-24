Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet führen zu mehreren Anzeigen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026, wurden in Oggersheim mehrere Fahrzeugführer von E-Scooter kontrolliert. Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger führten ihren E-Scooter ohne entsprechendes Kennzeichen und ohne gültigen Versicherungsschutz. Zwei weitere Jugendliche führten ihre E-Scooter mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen und ebenfalls ohne gültigen Versicherungsschutz. Das Führen eines E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz stellt eine Straftat dar - die Fahrer riskieren neben hohen Geldstrafen auch den Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall. Zum 01. März 2026 stand der jährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen an. Wer also sein Kennzeichen noch nicht von grün auf schwarz gewechselt hat, sollte dies unverzüglich in die Wege leiten und Fahrten mit dem betreffenden Fahrzeug bis dahin unterlassen. Die Polizeiwache Oggersheim wird auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchführen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

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