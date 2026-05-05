Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit Verletzten.

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Bochum (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:15 Uhr auf der A40 in Fahrtrichtung Essen, auf Höhe der Ausfahrt Ruhrstadion, zu einem Alleinunfall eines Pkw. Aufgrund einer Vielzahl eingehender Notrufe sowie der Meldung, dass mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden umgehend umfangreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle entsandt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer bereits zwei eingeschlossene Personen aus dem verunfallten Fahrzeug befreien können. Beide Patienten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A40.

Alarmiert wurden Kräfte der Feuerwache Werne, der Einsatzleitdienst, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort.

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