PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit Verletzten.

FW-BO: Verkehrsunfall mit Verletzten.
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:15 Uhr auf der A40 in Fahrtrichtung Essen, auf Höhe der Ausfahrt Ruhrstadion, zu einem Alleinunfall eines Pkw. Aufgrund einer Vielzahl eingehender Notrufe sowie der Meldung, dass mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden umgehend umfangreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle entsandt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer bereits zwei eingeschlossene Personen aus dem verunfallten Fahrzeug befreien können. Beide Patienten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A40.

Alarmiert wurden Kräfte der Feuerwache Werne, der Einsatzleitdienst, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Florian Jäger
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:08

    FW-BO: Brand in der Ruhr-Universität Bochum

    Bochum (ots) - Am späten Montagabend lief gegen 22:00 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Bereich der Ruhr-Universität in Querenburg in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum auf. Der ersteintreffende Löschzug der Feuerwehr hat daraufhin vor Ort einen Brand in einem kleinen Bereich eines Gebäudeteils vorgefunden, in dem sich Akkus entzündet hatten. Aufgrund der großen Ausdehnung des Gebäudes wurden weitere ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 14:35

    FW-BO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

    Bochum (ots) - Am heutigen Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Bochum gegen 11:45 Uhr nach Dahlhausen in die Dr.-C.-Otto-Straße gerufen. Ersten Meldungen zufolge war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW im Kreuzungsbereich Amtmann-Falke-Straße gekommen. Da zunächst die Anzahl der Verletzten Personen und das Schadensausmaß unklar waren, wurden umfangreiche Kräfte der Feuerwehr Bochum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren