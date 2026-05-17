LPI-GTH: Regenwasserbehälter aus Garten entwendet

Ilmenau, Stadtilm (ots) - In der Samstagnacht wurden in der Ortslage Ilmenau und Stadtilm durch Polizeikontrollen jeweils ein E-Scooter-Fahrer (16 und 26 Jahre alt) festgestellt, als dies unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Zwar braucht man für einen E-Scooter keine Fahrerlaubnis, jedoch ist es verboten, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss damit umherzufahren. Bei beiden Fahrern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe ...

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