LPI-GTH: Regenwasserbehälter aus Garten entwendet
Gehren (ots)
Aus einem Garten in der Kleingartenanlage "Langer Berg" wurde im Laufe der vergangenen Woche ein 1000-Liter Regenwasserbehälter entwendet. Hierzu wurde die Umzäunung des Gartens beschädigt, um den doch recht großen Behälter wegzubringen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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