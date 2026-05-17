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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren

Ilmenau, Stadtilm (ots)

In der Samstagnacht wurden in der Ortslage Ilmenau und Stadtilm durch Polizeikontrollen jeweils ein E-Scooter-Fahrer (16 und 26 Jahre alt) festgestellt, als dies unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Zwar braucht man für einen E-Scooter keine Fahrerlaubnis, jedoch ist es verboten, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss damit umherzufahren. Bei beiden Fahrern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, das Blut wird in einem Labor untersucht und bei positivem Befund gegen die Fahrer eine Anzeige gefertigt. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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