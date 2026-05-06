Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unwetter über der Hainleite - Vielerorts Überschwemmungen und Straßensperrungen -

Landkreis Nordhausen/Kyffhäuserkreis/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Am Dienstagabend ergossen sich erhebliche Regenfälle am Nordrand der Hainleite im Landkreis Nordhausen.

Besonders betroffen war hier ein Feld zwischen Kleinfurra und Hain. Aufgrund der sintflutartigen Regenfälle geriet ein Hang ins Rutschen, überschwemmte die Landstraße 2083 mit Schlamm und Geröll und verwandelte den Hainbach, der sonst nur etwa 20-30 cm Wasser führt, zu einem reißenden Fluss. Dieser füllte sich derart, dass sich das Wasser bis in den Ortsteil Rüxleben aufstaute und den Ortskern komplett überflutete.

In Bleicherode und Sollstedt ging erheblich viel Regen in kürzester Zeit nieder, sodass einige Straßen vorübergehend nicht passiert werden konnten und es zeitweise zu Straßensperrungen kam.

Auch der Kyffhäuserkreis war von dem Unwetter betroffen. So kam es auf den Ortsverbindungsstraßen zwischen Himmelsberg und Immenrode sowie zwischen Straßberg und Finkenburg zu Verkehrseinschränkungen durch Wasser und aufgespülten Splitt auf der Fahrbahn. Zwischen Dietenborn und Kleinberndten wurde die Fahrbahn der Landstraße 1033 überflutet und ist gesperrt.

Das Unwetter hat zudem mehrere Bäume umstürzen lassen. So kam es temporär auf der Landstraße 1041 zwischen Clingen und Wasserthaleben und in Artern in der Straße der Jugend zu Straßensperrungen wegen umgestürzter Bäume.

Im Unstrut-Hainich-Kreis war die Landstraße 10027 am Mittwochmorgen von Schlamm und Geröll bedeckt. In der Zeit von 6.20 Uhr bis 7.30 Uhr war die Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Tennstedt und Bruchstedt gesperrt.

Personenschäden im Rahmen der Unwetter sind der Polizei nicht bekannt.

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