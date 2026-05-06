Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an Pkw - Unbekannte werfen Dachziegeln auf Auto

Birkungen (ots)

Gegen einen in der Hopfenhofstraße parkenden Pkw warfen derzeit Unbekannte mehrere Dachziegel, die neben dem Fahrzeug aufgestapelt waren. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag 18 Uhr bis Dienstag 6.20 Uhr. An dem BMW der 1er-Reihe entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auch einige Dachziegeln gingen hierbei zu Bruch.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0110537

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