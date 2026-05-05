Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzung: Ermittlungen nach Brand - Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Behandlung

Heringen/Helme (ots)

Der Einsatzort befand sich entgegen der Erstmeldung nicht in Nordhausen, sondern in der Straße der Einheit in Heringen/Helme.

Wir bitten die fehlerhafte Angabe des Meldeorts zu entschuldigen.

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