Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzung: Ermittlungen nach Brand - Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Behandlung
Heringen/Helme (ots)
Der Einsatzort befand sich entgegen der Erstmeldung nicht in Nordhausen, sondern in der Straße der Einheit in Heringen/Helme.
Wir bitten die fehlerhafte Angabe des Meldeorts zu entschuldigen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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