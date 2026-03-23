Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Gestohlener Roller kollidiert mit Taxi - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21. März) kam es gegen 1:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Mülheimer Straße / Grabenstraße. Ein 18-jähriger Rollerfahrer nahm einem Taxi die Vorfahrt, was zu einem Zusammenstoß führte. Der Rollerfahrer zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Sein 15-jähriger Sozius erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Mutter des Jugendlichen wurde umgehend informiert.

Der 40-jährige Taxifahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, leistete sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Die verletzten Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die beiden jungen Männer trugen bei dem Unfall keinen Schutzhelm.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-jährige Rollerfahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel negativ aus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Währenddessen erschien der Halter des Rollers vor Ort und teilte den Beamten mit, dass dieser am Freitagabend entwendet wurde.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Zudem stehen er und sein 15-jähriger Sozius im Verdacht, den Roller zuvor gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

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