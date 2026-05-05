Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall auf parkendes Auto

Artern (ots)

Am Dienstag kam es in der Puschkinstraße zu einem Auffahrunfall eines Hyundais mit einem parkenden Volkswagen. Ersten Erkenntnissen nach lag bei der Fahrzeugführerin eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor, sodass es zu dem Unfall kam. An der Unfallstelle kamen Rettungskräfte sowie die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beteiligte Fahrzeugführerin wurde in ein nahegelegenes Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

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