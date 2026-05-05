Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin erleidet nach Kollision mit Pkw schwere Verletzungen

Mühlhausen (ots)

In dem Kreisverkehr am Pfortenteich kam es am Dienstag gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Radlerin den Kreisverkehr. Die wartepflichtige Fahrerin eines Pkw fuhr in diesen herein, ohne die Vorfahrt des Fahrradfahrerin ausreichend zu beachten. Durch die Kollision kam die Frau zu Fall und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde anschließend in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

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