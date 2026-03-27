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Polizei Bielefeld

POL-BI: 170 Liter Diesel aus zwei Baggern gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Donnerstag, 26.03.2026, wurde die Polizei über einen Diesel-Diebstahl an der Osnabrücker Straße, nahe der Carl-Severing-Straße, informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 11:00 Uhr am Mittwoch, 25.03.2026, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 26.03.2026. Die unbekannten Täter stahlen aus einem Radbagger 150 Liter und aus einem Minibagger 20 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen in einem Baustellenbereich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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