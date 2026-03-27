POL-BI: 170 Liter Diesel aus zwei Baggern gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Quelle - Am Donnerstag, 26.03.2026, wurde die Polizei über einen Diesel-Diebstahl an der Osnabrücker Straße, nahe der Carl-Severing-Straße, informiert. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 11:00 Uhr am Mittwoch, 25.03.2026, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 26.03.2026. Die unbekannten Täter stahlen aus einem Radbagger 150 Liter und aus einem Minibagger 20 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen in einem Baustellenbereich.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.
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