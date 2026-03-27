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Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer will weiter ohne Führerschein fahren - Auto sichergestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Motorradpolizist des Verkehrsdienstes der Polizei stellte am Donnerstag, 26.03.2026, den Pkw eines 29-jährigen Bielefelders sicher, weil dieser ankündigte, weiterhin sein Auto, trotz fehlender Fahrerlaubnis, fahren zu wollen. Bei den künftigen Fahrten wolle er die etwaigen Anhaltesignale der Polizei ignorieren.

An der Paulusstraße fiel dem Polizisten ein Daewoo Matiz auf, an dem eine Bremsleuchte defekt war und dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Der 29-jährige bulgarische Staatsangehörige war der Meinung, mit seiner ausländischen Fahrerlaubnis fahren zu dürfen, auch wenn er seit Jahren in Deutschland lebt.

Während der Kontrolle kündigte der Mann an, der Beamte könne am nächsten Tag zuschauen, wie er mit seinem Auto losfährt. Um dies abzuwenden, stellte der Motorradpolizist den Daewoo Matiz sicher und ließ ihn mit einem Abschleppfahrzeug abtransportieren. Der 29-Jährige war bereits dreimal zuvor wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden.

Die Polizei erinnert

Sollten Sie im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis sein und sich in Deutschland aufhalten, erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Fahrerlaubnisrecht auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr:

https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/gueltigkeit-auslaendischer-fahrerlaubnisse-in-deutschland.html

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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