Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinder hantieren mit Anscheinswaffen

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Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Kupfergasse stellten Passanten am Dienstag zur Mittagszeit zwei Kinder fest, die mit Gegenständen hantierten, die dem Anschein nach wie Pistolen aussahen. Der benannte Bereich wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld geprüft. Hierbei wurden die beiden Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren festgestellt.

Bei den Pistolen handelte es sich um sogenannte Softairwaffen, die als Anscheinswaffen zu sehen sind. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet.

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