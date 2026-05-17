Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bürogebäude - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom letzten Mittwoch, 17.00 Uhr, bis zum Freitag, 07.15 Uhr, in ein Bürogebäude im Schleierbornweg ein. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0119845/2026 entgegengenommen. (mwi)

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