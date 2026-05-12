Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Polizei Hannover nimmt mutmaßliche Rollerdiebe fest

Hannover (ots)

Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt haben am Abend des 10.05.2026 zwei Jugendliche festgenommen. Das 15 und 16 Jahre alte Duo steht im Verdacht einen Motoroller im Stadtteil Döhren entwendet zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fielen die beiden gemeinsam auf dem Roller sitzend in besonders rücksichtloser Fahrweise auf dem öffentlichen Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "An der Weide" in der Südstadt auf. Ein besorgter Zeuge fotografierte die Teenager, welche daraufhin die Flucht ergriffen. In einer sofort eingeleiteten Fahndung, gelang es den Beamten beide im Nahbereich anzutreffen und festzunehmen. Der Roller wurde einige Straßen weiter abgestellt aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben.

Die Beamten haben gegen die beiden mutmaßlichen Rollerdiebe ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Darüber hinaus ermittelt die Polizei gegen den 16-jährigen Fahrer, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Grundsätzlich gibt es Vorkehrungen, die einen Diebstahl des eigenen Rollers erschweren. Dazu gehört neben einem hochwertigen Schloss auch der passende, gesicherte Abstellort. /dok,ram

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