Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter soll versucht haben, Schülerin in der Nordstadt in einen Pkw zu ziehen - Wer hat etwas beobachtet?

Hannover (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Freitag, 08.05.2026, in der hannoverschen Nordstadt ein 10 Jahre altes Mädchen körperlich angegangen sein. Der Täter griff dem Kind an die Schultern und versuchte es in einen Pkw zu ziehen. Durch Gegenwehr konnte das Kind weglaufen, der Mann flüchtete daraufhin. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt befand sich die 10-Jährige am frühen Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr im Bereich der Rehbockstraße in Höhe der Zuwegung zu einem nahen gelegenen Spielplatz. Plötzlich fasste sie ein ihr unbekannter Mann mit beiden Händen an den Schultern an. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte das Kind in ein Auto zu ziehen. Dies scheiterte jedoch an der Gegenwehr des Kindes. Die Schülerin konnte sich losreißen und flüchten. Der Mann sprang daraufhin in sein Auto und fuhr in entgegengesetzter Richtung davon.

Bei dem Pkw soll es sich um ein kleines schwarzes Fahrzeug handeln. Das Kennzeichen wurde nicht erkannt. Denn Mann beschrieb die 10-Jährige als schlank und mittelgroß. Der Täter soll jünger als 50 Jahre gewesen sein und hatte braune Augen sowie schwarze Haare. Er trug ein schwarzes Tuch vor dem Mund und der Nase und war mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jeans sowie mutmaßlich dunklen Schuhen bekleidet.

Besonders auffällig war demnach ein Tattoo auf dem rechten Handrücken, das eine Schlange darstellte. Der Täter habe bis auf einmal nicht gesprochen, dabei habe es sich jedoch nicht um Deutsch gehandelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall sowie insbesondere zu dem unbekannten Mann und/oder dessen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter Telefon 0511 109-3115 zu melden. /ram

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