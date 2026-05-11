Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger stößt Mann auf Straße am Königsworther Platz - Polizei Hannover ermittelt und sucht nach dem unbekannten Opfer und Autofahrer

Hannover (ots)

Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, am Montag, 27.04.2026, am Königsworther Platz in Hannover einen anderen Mann zunächst geschlagen und schließlich auf die Straße gestoßen zu haben. Ein Autofahrer musste bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Polizeistation Schützenplatz ereignete sich die Tat in den Mittagsstunden des 27.04.2026 im Bereich der Fußgängerampel am Königsworther Platz/Ecke Schloßwender Straße. Gegen 12:00 Uhr ging der 35-Jährige vom Königsworther Platz kommend zu dem Übergang an der Schloßwender Straße und attackierte einen bislang unbekannten Mann. Kurz darauf versetzte er dem Mann einen Stoß, sodass dieser auf die Straße stürzte. Ein Autofahrer, der sich in diesem Moment mit seinem Fahrzeug näherte musste bremsen und ausweichen, um zu verhindern, dass der auf der Straße liegende Mann von dem Fahrzeug erfasst und womöglich verletzt wurde.

Einsatzkräfte der Polizei, die bereits vor dieser Tat aufgrund des auffälligen Verhaltens des 35-Jährigen zum Königsworther Platz geeilt waren und vor Ort kurz darauf auf den Stoß aufmerksam gemacht worden, nahmen den Angreifer vor Ort vorläufig fest. In diesem Moment waren aber sowohl der gestoßene Fußgänger als auch der zum Bremsen gezwungene Autofahrer verschwunden.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 35-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Sowohl der Autofahrer als auch der von dem Tatverdächtigen angegriffene Fußgänger werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ram, ms

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