Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Schüler bei Sturz mit Fahrrad in Burgdorf schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen und einen flüchtigen Radfahrer

Hannover (ots)

Beim Sturz mit seinem Fahrrad ist am Montag, 20.04.2026, in Burgdorf ein junger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Schüler wollte einen anderen Jungen auf einem Fahrrad überholen, nachdem dieser den 12-Jährigen zuvor mehrfach bewusst ausgebremst hatte. Dabei kam er zu Fall und zog sich eine schwere Verletzung zu. Der andere Radfahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht den Flüchtigen sowie Zeugen der Situation.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 12-Jähriger am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr die Blücherstraße zwischen Wasserwerksberg und Papenkamp, um zur Schule zu fahren. Dabei näherte er sich einem unbekannten Jungen auf einem Fahrrad, der den 12-Jährigen im weiteren Verlauf mehrfach bewusst auszubremsen versuchte.

Als der 12-Jährige den anderen Radfahrer überholen und dafür auf den Gehweg wechseln wollte, rutschte er mit dem Vorderrad über die Bordsteinkante und kam in der Folge zu Fall. Dabei erlitt der Schüler eine schwere Verletzung. Der andere Radfahrer fuhr einfach davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der 12-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zu der Situation und/oder zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

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