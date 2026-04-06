Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart (ots)

- Brennende Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung - Schnelle Alarmierung der Feuerwehr durch Anwohner - Bewohner konnte sich selbständig aus der Wohnung retten

Am frühen Abend des Ostermontags wurde der Feuerwehr Stuttgart durch mehrere Anwohner ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt gemeldet. Daraufhin wurde ein erweiterter Löschzug der Feuerwache 3 sowie die Abteilung Sommerrain zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster und dem Balkon im 2. Obergeschoss. Durch die Einsatzkräfte wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet und die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. In der Wohnung brannten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter eine Matratze.

Durch die massive Rauchentwicklung mussten zwei weitere Wohnungen im darüberliegenden Geschoss kontrolliert werden, hier war es glücklicherweise zu keinem Schaden gekommen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Anschließende Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 20 Uhr. Es wurden keine Personen bei diesem Einsatz verletzt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug + 1 Löschfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

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