Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte stehlen Porsche aus Tiefgarage in der hannoverschen Südstadt - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in dieser Woche einen Porsche Cayman in der hannoverschen Südstadt gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage und wurde durch den Eigentümer zuletzt am Dienstag, 05.05.2026, gesehen. Zwei Tage später stellte er das Fehlen des hochwertigen Fahrzeugs fest. Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der auf Fahrzeugdiebstähle spezialisierten Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei Hannover war der graue Porsche Cayman in einer Tiefgarage am Altenbekener Damm abgestellt. Dort bemerkte der 39 Jahre alte Eigentümer am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr sein Auto das letzte Mal. Als er am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr das Haus durch die Tiefgarage verlassen wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Unbekannte Täter hatten sich in diesem Zeitraum offenbar unbemerkt Zutritt zu der Tiefgarage verschafft und das Fahrzeug mitgehen lassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem Fahrzeug geben können. Wer hat verdächtige Personen am Altenbekener Damm beobachtet oder gesehen, wie das Fahrzeug eine Tiefgarage verließ? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell