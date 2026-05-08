Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stöcken: Versuchter Raub auf 29-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, 08.05.2026, in Hannover-Stöcken versucht, einen 29-Jährigen auszurauben. Einer der Täter führte dabei einen pistolenähnlichen Gegenstand mit sich. Der 29-Jährige konnte fliehen und blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken hielten zwei unbekannte Männer den 29-jährigen Hannoveraner zwischen 00:30 Uhr und 03:00 Uhr im Bereich Freudenthalstraße, Höhe Moorhoffstraße, an. Die Täter forderten von ihm die Herausgabe seines Mobiltelefons und seiner Geldbörse. Dabei bemerkte der 29-Jährige bei einem der Männer einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand.

Der Mann flüchtete daraufhin. Beim Weglaufen hörte er nach eigenen Angaben mehrere Knallgeräusche, bei denen es sich möglicherweise um Schüsse handelte. Der 29-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Die beiden Täter werden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können oder in der Nacht im Bereich Freudenthalstraße / Moorhoffstraße Knallgeräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden. /ms, trim

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