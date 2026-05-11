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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Hannover lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Montagmorgen, 11.05.2026, ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer in Hannovers Nordstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte der Radfahrer die Nienburger Straße an einer Fußgängerfurt mit Ampelschaltung. Er kollidierte dort mit dem Pkw einer 35-Jährigen und wurde auf den Asphalt geschleudert. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen und ein Notarzt brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Nienburger Straße war für die Dauer des Einsatzes auf beiden Spuren zwischen Schneiderberg und Welfengarten gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /dok, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Dominique Knost
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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