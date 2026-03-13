PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW bleibt in Baum hängen - Beliebtes Fotomotiv muss gefällt werden

FW-DO: LKW bleibt in Baum hängen - Beliebtes Fotomotiv muss gefällt werden
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Heute Vormittag befuhr ein LKW mit einem Kranaufbau im Heckbereich die Moltkestraße und blieb dabei mit dem Kranausleger an einem Baum hängen. Dabei wurde der in voller Blüte stehende Yoshino-Kirschbaum zu einem Großteil entwurzelt. Da die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gewährleistet war, musste er durch die Feuerwehr stückweise von der Drehleiter aus abgetragen werden.

Die Moltkestraße war für die Dauer der Sägearbeiten für andere Verkehrsteilnehmer nicht passierbar. Das Tiefbauamt entsorgte später den zerlegten Baum.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Pressestelle
Oliver Körner
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren