Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW bleibt in Baum hängen - Beliebtes Fotomotiv muss gefällt werden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Heute Vormittag befuhr ein LKW mit einem Kranaufbau im Heckbereich die Moltkestraße und blieb dabei mit dem Kranausleger an einem Baum hängen. Dabei wurde der in voller Blüte stehende Yoshino-Kirschbaum zu einem Großteil entwurzelt. Da die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gewährleistet war, musste er durch die Feuerwehr stückweise von der Drehleiter aus abgetragen werden.

Die Moltkestraße war für die Dauer der Sägearbeiten für andere Verkehrsteilnehmer nicht passierbar. Das Tiefbauamt entsorgte später den zerlegten Baum.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell