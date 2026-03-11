Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rehkitz in Notlage

Dortmund (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich in Dortmund Ellinghausen ein Reh in einem Zaun verfangen. Dies meldete ein aufmerksamer Bürger der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund. Aufgrund dieser Meldung entsendete die Leitstelle das Löschfahrzeug der Feuerwache 9 aus Dortmund Mengede zur Schaarstraße.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass sich ein sehr junges Reh mit dem Kopf im Zaun verfangen hatte und nicht mehr in der Lage war, seinen Kopf aus dem Zaun heraus zu ziehen. Die Kollegen nahmen das Tier behutsam auf den Arm und schnitten die Maschen um den Kopf des Rehes auf, um das Tier schonend zu befreien.

Das Tier konnte im Anschluss in die Freiheit entlassen werden. Es entfernte sich sehr zügig und unverletzt von der Einsatzstelle.

