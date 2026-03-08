Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Dortmund - 60 Bewohner betroffen

Dortmund (ots)

Bei einem Kellerbrand in der Hosbachstraße in Dortmund sind in der Nacht rund 60 Menschen betroffen gewesen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Dortmund wurde gegen 23:00 Uhr zu dem Brand in einem Wohngebäude alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Außenbereich erkennbar. Rauch hatte sich bereits auf zwei Gebäudeteile und mehrere Etagen ausgebreitet. Der Brandherd im Keller wurde durch die Einsatzkräfte schnell lokalisiert und gelöscht.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr waren beide Gebäude durch die Bewohner eigenständig geräumt worden. Dieses Verhalten war vorbildlich und trug maßgeblich dazu bei, dass niemand verletzt wurde.

Anschließend führten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in den Kellerräumen und in den darüberliegenden Geschossen beider Gebäude zu einer längeren Einsatzdauer. Zur Betreuung der Bewohner wurden ein Betreuungsbus und die Psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr Dortmund eingesetzt. Insgesamt betreuten die Einsatzkräfte 20 Kinder und 40 Erwachsene. Gegen 1:00 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet, anschließend konnten alle Betroffenen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

An dem Einsatz waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln), Feuerwache 4 (Hörde), die Freiwillige Feuerwehr LZ12 (Aplerbeck), der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell