POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Kirchheim am Ries: Mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in Benzenzimmern eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es wohl zunächst in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 32-Jährigen gekommen sein soll. Der 28-Jährige kam demnach gegen 6:45 Uhr in die Wohnung seiner Ex-Freundin, um dort noch persönliche Gegenstände abzuholen. Dort soll er im Schlafzimmer auf den 32-Jährigen getroffen sein, woraufhin sich zunächst eine verbale und im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt habe. Im Laufe der Auseinandersetzung soll es dem 32-Jährigen gelungen sein, Zugriff auf ein Messer zu erlangen, womit er den 28-Jährigen bedroht habe. Dieser flüchtete daraufhin aus der Wohnung in seinen PKW, wo er sich vor dem Angreifer verbarrikadieren wollte. Der 32-Jährige habe daraufhin zunächst mit dem Messer zwei Reifen am PKW beschädigt und anschließend die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Von dort soll er versucht haben, auf den, auf dem Fahrersitz sitzenden, Kontrahenten einzustechen. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Nachdem die Freundin versuchte den 32-Jährigen zurückzuhalten, gelang es dem 28-Jährigen - trotz der luftleeren Reifen - auf einen etwas entfernten Parkplatz zu fahren, um dort auf die von ihm bereits verständigte Polizei zu warten. Durch die Polizei wurde der 32-Jährige noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der türkische Staatsangehörige am Montag einem Richter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

