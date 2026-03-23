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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Krefeld: 14-Jähriger flüchtet vor Polizei
Biss eines Diensthundes

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrere Streifenwagen der Polizei Krefeld fuhren am Samstagabend, 21. März 2026, gegen 21 Uhr zum Krefelder Stadtgarten. Einsatzanlass war eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich mehrere Personen bereits von der Tatörtlichkeit entfernt und konnten durch einen Zeugen beschrieben werden.

Im Rahmen der Fahndung stellten Diensthundeführer einen davonlaufenden 14-Jährigen. Hierbei biss der Diensthund den Krefelder in den Unterarm, sodass der 14-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Ob der Krefelder an der Schlägerei beteiligt war oder aus anderen Gründen vor der Polizei flüchtete, ist noch unklar. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen im Fall des Bisses durch den Diensthund übernommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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