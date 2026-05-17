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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Seat-Fahrer die Hauptstraße, in Richtung Craulaer Straße. Dahinter fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi und eine 62-Jährige mit ihrem Ford. Die 33-Jährige musste verkehrsbedingt halten. Der Audi-Fahrer hielt dahinter rechtzeitig an. Die Ford-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Audi auf. Der Audi stieß fortfolgend auf den Seat. Durch die Kollisionen wurde die 62-Jährige leicht, und eine 60-jährige Beifahrerin im Audi schwer verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 21.000 Euro. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Ford-Fahrerin ein. Die Hauptstraße war für ca. eine Stunde voll gesperrt (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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