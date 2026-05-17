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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickdiebstähle in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter entwendete gestern, gegen 10.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße eine Geldbörse, welche eine 74-jährige Kundin bei sich führte. Das schwarze Lederportemonnaie lag in einem Einkaufskorb der Frau Der Korb befand sich in einem Einkaufswagen. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld in zweistelliger Höhe.

Bereits am letzten Freitag, gegen 13.00 Uhr, wurde im gleichen Geschäft eine Geldbörse einer 88-jährigen Kundin durch Unbekannte entwendet. Hierbei lenkte ein Täter die Frau im Laden ab, sodass ihr rotes Lederportemonnaie aus ihrem Beutel, welcher sich im Einkaufswagen befand, gestohlen werden konnte. In den Geldbeutel befand sich neben einer Krankenkassenkarte auch Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und sucht Zeugen, die zu den Taten sachdienliche Hinweise geben können. Informationen werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0120641/2026 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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