LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein Unbekannter entwendete gestern, gegen 10.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße eine Geldbörse, welche eine 74-jährige Kundin bei sich führte. Das schwarze Lederportemonnaie lag in einem Einkaufskorb der Frau Der Korb befand sich in einem Einkaufswagen. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld in zweistelliger Höhe. Bereits am letzten ...

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