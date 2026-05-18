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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 41-jähriger Fahrer eines Citroen in den frühen Stunden des heutigen Tages im Stadtgebiet kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,0 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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