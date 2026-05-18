PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Gefährdung des Straßenverkehrs: Geschädigte/ Zeugen gesucht

Gehren, Herschdorf (Ilm-Kreis)/ Schwarzatal (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, meldeten Zeugen einen offensichtlich alkoholisierten Audi-Fahrer in Gehren. Die auffällige Fahrweise u.a. in Form von Schlangenlinien begann in Gehren und setzte sich über Herschdorf bis nach Schwarzatal/ Mellenbach fort. Der 47-jährige Fahrer konnte schließlich durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Zur Bestimmung des Alkoholgehalts während der Fahrt wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt; der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Es werden weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht, die Angaben zum Fahrtstil machen können bzw. durch mögliche Verkehrsmanöver des Beschuldigten beeinträchtigt worden. Beim genutzten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Audi A 6. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671-561210 und Nennung der Vorgangsnummer 0121040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:30

    LPI-GTH: In Justizvollzugsanstalt überstellt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend begab sich ein bis dahin Unbekannter zu einem Außengelände eines Reiterhofes in der Straße "Schulplan". Der Mann öffnete gewaltsam einen Lagerraum, als er offensichtlich bei seiner Tatausführung gestört wurde und anschließend die Flucht ergriff. Der 36-jährige Tatverdächtige (litauisch) konnte wenig später auf einem in der Nähe befindlichen Feld aufgegriffen werden. Er ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:45

    LPI-GTH: Verkehrsunfall

    Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 76-jähriger Fahrer eines Skoda die Bahnhofstraße und bog fortfolgend in die Straße "Stadel" ein. Dabei kollidierte der Mann mit einem dort befindlichen Zigarettenautomaten sowie einem Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß löste sich das Verkehrszeichen und fiel auf einen geparkten Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf kam der 76-Jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Grundstückszaun ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:51

    LPI-GTH: E-Mails eingegangen

    Ilmenau (ots) - Am zurückliegenden Wochenende erhielten Schulen im Stadtgebiet anonyme Droh-E-Mails, was am heutigen Morgen polizeilich bekannt wurde. Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zu Verifizierung einer möglichen Gefahrenlage eingeleitet. Weiterhin wurden Ermittlungen unter anderem zum Verfasser des Schreibens initiiert. Von einer drohenden Gefahr war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Der Schulbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren