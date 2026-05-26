Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Staad) Unbekannte greifen Senior mit Pfefferspray an - Polizei sucht Zeugen (23.05.2026)

KN-Staad (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Samstagmittag auf dem Emanuel-von-Bodman-Weg ereignet hat. Kurz vor 14 Uhr sollen Unbekannte auf Höhe des Campingplatzes Bruderhofer einen 71-Jährigen angegriffen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Zudem erlitt der Senior eine Platzwunde am Kopf, deren Herkunft bislang unklar ist.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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