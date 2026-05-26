Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung und Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des Denns Biomarkt - Polizei sucht Zeugen (23.05.2026)

Radolfzell (ots)

Das Polizeirevier Radolfzell sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung und einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Hegaustraße am Samstagnachmittag. Zwischen 14.50 Uhr und 15.30 Uhr gerieten zwei Frauen auf dem Parkplatz des Denns Biomarktes zunächst verbal in Streit, nachdem eine 66-Jährige während des Beladens ihres Wagens Platz eines neben ihr freien Stellplatzes in Anspruch nahm, zeitgleich aber ein Unbekannte mit einem grauen/anthrazitfarbenen Van dort parken wollte. Aufgrund des laustarken Disputs der sich daraufhin zwischen den Frauen entwickelte, versuchte ein unbekannter Mann zu schlichten. Daraufhin verließen schließlich beide die Örtlichkeit in verschiedene Geschäfte. Nachdem die 66-Jährige etwa 15-20 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie auf der Beifahrerseite zwei mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich absichtlich verursachte Kratzer fest. Das Auto der Frau, mit der sie zuvor in Streit geraten war, war weg.

Bei dem Wagen der Unbekannten soll es sich um ein E-Fahrzeug ausländischen Modells gehandelt haben. Die Fahrerin sei etwa 70-80 Jahre alt uns sehr korpulent gewesen. Zudem habe sie glattes, graues, schulterlanges Haar gehabt.

Zeugen der Auseinandersetzung - und insbesondere der Mann, der schlichtete - werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

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