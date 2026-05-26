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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 32-Jährigen an (24.05.2026)

Engen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter in der Breitestraße einen Mann angegriffen. Gegen 03.20 Uhr war der 32-Jährige auf dem Heimweg, als ihn an seiner Wohnanschrift ein unbekannter Mann angriff, zu Boden riss und anschließend mehrfach auf ihn einschlug. Bei dem Unbekannten sollen sich weitere Personen befunden haben, die danach mit ihm flüchteten.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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