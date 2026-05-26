Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, K5749, Schwarzwald-Baar-Kreis) Wildunfall - Motorrad kollidiert mit Reh (24.05.2026)

Donaueschingen, K5749 (ots)

Eine Motorradfahrerin und ihr Sozius sind bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 5749 am Sonntagnachmittag verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr kollidierte eine 45-Jährige, die mit einer "Tiger" von Pfohren in Richtung Immenhöfe unterwegs war mit einem die Straße querenden Reh. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Bikern wobei sie und ihr 46-jähriger Sozius Verletzungen erlitten. Sie kamen beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Wild erlag vor Ort seinen Verletzungen. An dem Motorrad entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

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