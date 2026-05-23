Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl von Wechselrichtern in Malchin gesucht (LK MSE)

Malchin (ots)

Am Samstag, dem 23.05.2026 erhielt das Polizeirevier Malchin eine Meldung über den Diebstahl von Wechselrichtern im Industriegebiet von Malchin. Die Beamten des Polizeireviers Malchin begaben sich zum Tatort und nahmen eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahls auf. Im Zeitraum von Freitag, dem 22.05.2026, 16:30 Uhr bis Samstag, dem 23.05.2026, 10:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von insgesamt sechs Wechselrichtern an einem Handwerksbetrieb in der Mühlentorsiedlung in Malchin. Die Wechselrichter waren von außen an mehreren Gebäuden der Firma befestigt und wurden durch die Täter widerrechtlich entfernt und abtransportiert. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca.12.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Hinweisen zu der Tat. Wenn sie in der Nacht von Freitag zu Samstag etwas Auffälliges im Bereich der Mühlentorsiedlung in Malchin feststellen konnten, melden Sie sich im Polizeirevier Malchin unter der 03994/2310, der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell