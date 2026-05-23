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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl von Wechselrichtern in Malchin gesucht (LK MSE)

Malchin (ots)

Am Samstag, dem 23.05.2026 erhielt das Polizeirevier Malchin eine Meldung über den Diebstahl von Wechselrichtern im Industriegebiet von Malchin. Die Beamten des Polizeireviers Malchin begaben sich zum Tatort und nahmen eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahls auf. Im Zeitraum von Freitag, dem 22.05.2026, 16:30 Uhr bis Samstag, dem 23.05.2026, 10:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von insgesamt sechs Wechselrichtern an einem Handwerksbetrieb in der Mühlentorsiedlung in Malchin. Die Wechselrichter waren von außen an mehreren Gebäuden der Firma befestigt und wurden durch die Täter widerrechtlich entfernt und abtransportiert. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca.12.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Hinweisen zu der Tat. Wenn sie in der Nacht von Freitag zu Samstag etwas Auffälliges im Bereich der Mühlentorsiedlung in Malchin feststellen konnten, melden Sie sich im Polizeirevier Malchin unter der 03994/2310, der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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