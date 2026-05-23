Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei PKW nach Vorfahrtsfehler in Neubrandenburg beschädigt

Neubrandenburg (ots)

Am 23.05.2026 gegen 10:30 Uhr kam es in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 67-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi den Juri-Gagarin-Ring in Richtung der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring Ecke Ziolkowskistraeß mit dem Ziel, geradeaus auf den dortigen Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines PKW Opel. Es kam zum Zusammenstoß beiden PKW. Durch den Aufprall wurde der PKW Audi noch gegen einen PKW-Mercedes gedrückt, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf der Ausfahrt von dem Parkplatz befand. Personen wurden nicht verletzt. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde in Verantwortlichkeit des Fahrzeugführers geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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